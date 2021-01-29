У властей Индии запросят разрешение на экстренное использование «Спутника V»

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Фармацевтическая компания Dr. Reddy's Laboratories, которая проводит в Индии совместно с Российским фондом прямых инвестиций третью фазу клинических испытаний вакцины «Спутник V», собирается запросить у индийских властей разрешение на экстренное использование российской вакцины от коронавируса.
У властей Индии запросят разрешение на экстренное использование «Спутника V»
  • Reuters

Как отметил представитель руководства компании Дипак Сапра, с соответствующим запросом компания обратится к Генеральному контролёру лекарственных средств Индии (DCGI) после завершения третей фазы испытаний.

«После этого мы планируем обобщить данные и представить их на рассмотрение DCGI для разрешения на экстренное использование», — цитирует его Times of India.

В компании полагают, что экстренное применение российской вакцины в Индии может начаться в марте 2021 года.

25 января посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма сообщил, что получил первую дозу российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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