У властей Индии запросят разрешение на экстренное использование «Спутника V»
- Reuters
Как отметил представитель руководства компании Дипак Сапра, с соответствующим запросом компания обратится к Генеральному контролёру лекарственных средств Индии (DCGI) после завершения третей фазы испытаний.
«После этого мы планируем обобщить данные и представить их на рассмотрение DCGI для разрешения на экстренное использование», — цитирует его Times of India.
В компании полагают, что экстренное применение российской вакцины в Индии может начаться в марте 2021 года.
25 января посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма сообщил, что получил первую дозу российской вакцины от коронавируса «Спутник V».