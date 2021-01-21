В РФПИ ожидают скорой регистрации «Спутника V» в Мексике и Индии

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что российская сторона ожидает скорую регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник V» в Мексике, Бразилии и Индии.

«Мы ожидаем скорейшую регистрацию в Мексике, помимо этого мы объявим уже в последующие несколько недель дополнительные новости по регистрации вакцины в Азии и ещё в одной стране в Африке», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что ожидается скорая регистрация вакцины в Бразилии и Индии.

Ранее в РФПИ подтвердили регистрацию российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии.

Вместе с этим стало известно, что в ОАЭ также уже зарегистрировали «Спутник V».