В РФПИ ожидают скорой регистрации «Спутника V» в Мексике и Индии

Короткая ссылка
Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что российская сторона ожидает скорую регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник V» в Мексике, Бразилии и Индии.
В РФПИ ожидают скорой регистрации «Спутника V» в Мексике и Индии
  • Reuters

«Мы ожидаем скорейшую регистрацию в Мексике, помимо этого мы объявим уже в последующие несколько недель дополнительные новости по регистрации вакцины в Азии и ещё в одной стране в Африке», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что ожидается скорая регистрация вакцины в Бразилии и Индии.

Ранее в РФПИ подтвердили регистрацию российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии.

Вместе с этим стало известно, что в ОАЭ также уже зарегистрировали «Спутник V».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить