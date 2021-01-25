В Индии рассказали о планах производства «Спутника V»

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Посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма рассказал в беседе с ТАСС о планах производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
В Индии рассказали о планах производства «Спутника V»
  • Reuters

По его словам, «то, что будет производиться в Индии, будет доступно также третьим странам».

«Я уверен, что в ближайшие месяцы вакцина «Спутник V», которая будет производиться в Индии при сотрудничестве РФПИ и индийских компаний, будет доступна для экспорта как в Россию, так и в третьи страны», — заявил посол.

Дипломат также рассказал, что «процедура одобрения вакцины займёт ещё пару недель».

«Как только регистрация будет завершена, вакцина «Спутник V» сможет применяться в Индии», — добавил он.

Ранее управляющий директор международной фармацевтической компании Dr. Reddy's Джи Ви Прасад в эфире RT рассказал, как проходят клинические испытания препарата «Спутник V» в Индии.

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