В Индии рассказали о планах производства «Спутника V»
- Reuters
По его словам, «то, что будет производиться в Индии, будет доступно также третьим странам».
«Я уверен, что в ближайшие месяцы вакцина «Спутник V», которая будет производиться в Индии при сотрудничестве РФПИ и индийских компаний, будет доступна для экспорта как в Россию, так и в третьи страны», — заявил посол.
Дипломат также рассказал, что «процедура одобрения вакцины займёт ещё пару недель».
«Как только регистрация будет завершена, вакцина «Спутник V» сможет применяться в Индии», — добавил он.
Ранее управляющий директор международной фармацевтической компании Dr. Reddy's Джи Ви Прасад в эфире RT рассказал, как проходят клинические испытания препарата «Спутник V» в Индии.