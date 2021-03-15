В связи с предполагаемыми побочными эффектами: всё больше стран Европы приостанавливают применение вакцины AstraZeneca

Германия, Франция и Нидерланды приостановили применение вакцины компании AstraZeneca на фоне сообщений о предполагаемых побочных эффектах. Ранее такое же решение приняли в ряде других европейских стран. В ВОЗ заявили, что тщательно изучают поступающие сообщения относительно безопасности препарата, и добавили, что рассчитывают представить результаты расследования в течение недели.

Германия «в качестве меры предосторожности» приостановила применение вакцины британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщил Минздрав страны.

«Правительство ФРГ тем самым следует рекомендации Института имени Пауля Эрлиха (медицинский регулятор ФРГ. — RT)», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В институте указали на необходимость проведения дополнительных исследований относительно возможных побочных эффектов после применения препарата.

В свою очередь, министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан сообщил, что в республике зафиксировано семь подтверждённых случаев образования тромбов после прививок вакциной от AstraZeneca. Он призвал жителей, привившихся препаратом и чувствующих себя плохо в течение более четырёх дней немедленно обратиться к врачу.

О приостановке использования вакцины 15 марта также сообщили Нидерланды и Индонезия. Кроме того, с заявлением о временном прекращении в стране вакцинации АstraZeneca объявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Европейский регулятор EMA завтра после обеда озвучит своё мнение по поводу использования этой вакцины. По рекомендации министра здравоохранения... было принято решение в качестве меры предосторожности приостановить использование вакцины AstraZeneca в надежде его быстро возобновить, если это позволит мнение ЕМА», — цитирует его РИА Новости.

Накануне с аналогичной рекомендацией выступил и Национальный консультативный совет по иммунизации Ирландии. Там пояснили, что причиной стали данные Норвежского агентства по лекарственным средствам, которое ранее объявило о трёх случаях, предположительно, побочных эффектов у молодых людей, привившихся вакциной AstraZeneca.

Все они были госпитализированы из-за появления тромбов или кровоизлияния в мозг, в понедельник один из них скончался. 12 марта ещё один пациент в Норвегии, также получивший препарат, внезапно умер от схожих причин.

Ранее о временном отказе использовать препарат заявили в Дании, Норвегии, Италии, Болгарии, Румынии, Австрии и ряде других стран.

Сама компания AstraZeneca заявила об отсутствии доказательств связи использования препарата и повышенного риска возникновения тромбов, а также заявила, что из примерно 17 миллионов привитых граждан в странах ЕС и Великобритании количество пациентов, у которых образовались тромбы, «ниже, чем сотни случаев, которые можно было бы ожидать среди населения в целом».

В свою очередь, официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис сообщила РИА Новости, что консультативный комитет организации тщательно изучает сообщения, поступающие относительно препарата.

«Как только ВОЗ получит полное понимание ситуации, результаты будут незамедлительно преданы огласке. Мы ожидаем, что это произойдёт примерно в течение недели», — сказала она.

По её словам, в некоторых странах Европы речь идёт о приостановке использования определённых партий вакцины, в других решение пока не применять препарат было принято в качестве меры предосторожности.

Тем временем Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что ведёт переговоры с рядом производителей для увеличения объёмов производства «Спутник V» в Евросоюзе. В фонде пояснили, что это позволит начать активные поставки препарата на европейский рынок после получения одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

РИА Новости

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«Российский фонд прямых инвестиций с самого начала борьбы с пандемией был настроен на активное взаимодействие со всеми партнёрами, в том числе из Европы, и открыт к таким переговорам. РФПИ уже достиг соглашений с компаниями из Италии, Испании, Франции и Германии для запуска производства «Спутник V», — заявили в фонде.

Там добавили, что совместно с партнёрами готовы будут начать поставки в те страны ЕС, которые самостоятельно зарегистрируют препарат.

Напомним, EMA начал процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V» 4 марта.

Кроме того, о необходимости начать переговоры с Россией о поставках в Эстонию вакцины от COVID-19 заявил мэр Таллина Михаил Кылварт.

Он высказал мнение, что препарат может понадобиться Эстонии уже осенью, а также напомнил, что вакцины — не политическая тема.

«Заниматься этим необходимо сейчас, как это делают другие страны. Иначе может получиться так, что мы окажемся далеко в конце очереди, когда возникнет необходимость», — высказался он.

12 марта представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что организация находится в непрерывном контакте с Россией по вопросам сертификации «Спутник V», и выразила надежду, что процесс будет продвигаться быстро.

«Миру нужна каждая хорошая эффективная вакцина, потому что нехватка вакцин — самая большая угроза в плане пандемии на этот момент», — сказала она.

РИА Новости

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Отметим, что 11 марта РФПИ объявил о регистрации «Спутник V» в 50-й стране — республике Намибия. На следующий день стало известно, что применение препарата также одобрил Азербайджан.

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что спрос на российскую вакцину в мире превышает предложение, в связи с чем РФПИ «работает действительно днём и ночью».

При этом Песков подчеркнул, что приоритетом остаётся вакцинация российских граждан.

«По линии фонда и по линии правительственного штаба президент получает ежедневные доклады о том, как обстоят дела. С чётким пониманием того, что непререкаемым приоритетом остаётся вопрос продолжения вакцинации россиян», — заявил Песков.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что в России две составляющие «Спутника V» уже получили 3,5 млн человек. В свою очередь, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал, что в Москве прививку от коронавирусной инфекции уже сделали более 700 тыс. человек, из них 50% — люди старше 60 лет. По словам Тяжельникова, самому пожилому жителю Москвы, который сделал прививку, 104 года.