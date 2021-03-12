«По результатам исследования»: Мурашко сообщил об эффективности «Спутника V» против британского штамма коронавируса

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Наталия Сергиевская
Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что российская вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» показала свою эффективность против британского штамма SARS-CoV-2. Эту информацию подтвердила и глава Роспотребнадзора Анна Попова, добавив, что люди, которые перенесли распространённые в России варианты коронавируса, уже не заразятся британским вариантом. Она также отметила, что наличие у РФ нескольких вакцин от COVID-19 позволяет делать самые оптимистичные прогнозы по борьбе с пандемией.
«По результатам исследования»: Мурашко сообщил об эффективности «Спутника V» против британского штамма коронавируса
  • РИА Новости
  • © Владислав Воднев

Российская вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» показала свою эффективность против британского штамма SARS-CoV-2. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. 

Он сообщил, что специалисты провели исследование нейтрализующей активности сыворотки крови добровольцев, вакцинированных «Спутником V», против британской разновидности вируса.

«По результатам исследования, уровень нейтрализующих антител к британскому штамму достоверно не отличается от уровня нейтрализующих антител к исходному штамму SARS-CoV-2. Таким образом, вакцина «Спутник V» защищает от мутировавшего британского штамма коронавируса не менее эффективно, чем от обычного штамма», — цитирует Мурашко ТАСС.

Напомним, об обнаружении нового штамма коронавируса в Великобритании стало известно в середине декабря 2020 года. Тогда премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что он распространяется на 70% быстрее известных типов этого вируса. 

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О выявлении в России первого случая заражения данным штаммом 10 января рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, заболевание было обнаружено ещё в конце прошедшего года у россиянина, который вернулся из Соединённого Королевства. Попова уже тогда подчеркнула, что созданные в России вакцины защищают в том числе и от новой разновидности вируса. 

В середине февраля Роспотребнадзор сообщил, что специалисты ведомства разработали и зарегистрировали первую в мире тест-систему для выявления британского штамма коронавируса.

При этом 12 марта Анна Попова уточнила, что люди, которые перенесли распространенные в России варианты коронавируса, уже не заразятся британским штаммом.

«Люди, переболевшие тем штаммом, который преимущественно циркулирует в РФ, не должны заболеть, встретившись с британским штаммом, потому что мы видим реакцию нейтрализации. Люди, привитые и одной, и второй российскими вакцинами, не должны заболеть, потому что те антитела, которые есть в их крови, нейтрализуют как привычный штамм, референс, так и британский. Также происходит по всем остальным штаммам», — приводит её слова ТАСС.

Глава Роспотребнадзора пояснила, что специалисты центра «Вектор» используют сыворотку переболевших и привитых российскими вакцинами людей, чтобы изучить, нейтрализуют ли антитела, имеющиеся в сыворотке людей, вирусы. 

Ситуация с коронавирусом в России

 

За минувшие сутки в России было выявлено 9 794 новых случая COVID-19, из них наибольшее число обнаружено в Москве (1610) и Санкт-Петербурге (957). За это время от заболевания вылечились 13 496 пациентов, 486 человек скончались.

Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 с начала пандемии достигло 4 370 617. За всё время выздоровели 3 973 029 человек, умерли 91 220 пациентов.

Как отметила глава Роспотребнадзора, тот факт, что у России есть несколько вакцин от COVID-19, позволяет делать самые оптимистичные прогнозы по борьбе с пандемией.

«Российская Федерация — единственная страна, где есть три вакцины на разных платформах, разработанные учёными отечественных государственных научных учреждений», — напомнила Попова.

Она заметила, что коронавирус становится сезонным заболеванием, в связи с чем возрастает важность массовой вакцинации, которая позволит остановить распространение вируса. Вместе с тем глава ведомства напомнила о необходимости соблюдения масочного режима, отметив, что его ещё «никто не отменил». Носить маску, по её словам, необходимо в общественных местах, в общественных помещениях и при скоплении на улице более 50 человек.

  • РИА Новости
  • © Сергей Аверин

Тем временем Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что Намибия стала 50-й страной, одобрившей российскую вакцину «Спутник V». В РФПИ уточнили, что Министерство здравоохранения и социальной поддержки Намибии зарегистрировало препарат в рамках ускоренной процедуры.

Россия в августе 2020 года первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 «Спутник V», которую разработали специалисты центра Гамалеи. Позже регистрацию прошли ещё два российских препарата — «ЭпиВакКорона» Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и «КовиВак» Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН.

2 февраля, в одном из крупнейших медицинских изданий The Lancet был опубликован материал, где говорилось, что, согласно результатам международной независимой экспертизы, препарат обеспечивает полную защиту против тяжёлых случаев заболевания коронавирусом, а его эффективность составляет 91,6%. 

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