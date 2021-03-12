Попова: переболевшие коронавирусом не могут получить британскую мутацию

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что те, кто перенес распространенные в России варианты коронавируса, уже не инфицируются британским штаммом COVID-19.
Попова: переболевшие коронавирусом не могут получить британскую мутацию
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«Люди, переболевшие тем штаммом, который преимущественно циркулирует в Российской Федерации, не должны заболеть, встретившись с британским штаммом, потому что мы видим реакцию нейтрализации. Люди привитые и одной, и второй российскими вакцинами, не должны заболеть, потому что те антитела, которые есть в их крови, нейтрализуют как привычный штамм, референс, так и британский. Также происходит по всем остальным штаммам», — приводит ТАСС её слова.

Попова пояснила, что специалисты центра «Вектор» используют сыворотку переболевших и привитых российскими вакцинами людей, имеющих антитела.

Ранее Попова рассказала, какой вакциной от коронавируса привилась.

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