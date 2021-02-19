«Система здравоохранения выдержала экстремальную нагрузку»: Собянин заявил о спаде пандемии COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в столице идёт на спад. Большую роль в этом, по мнению градоначальника, сыграло наличие современного медицинского оборудования, что позволило системе здравоохранения выдержать экстремальную нагрузку. Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова уточнила, что спад заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах жителей Москвы. В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в стране на данный момент не распространены различные штаммы COVID-19, выявленные за рубежом.

Пандемия коронавирусной инфекции в Москве идёт на спад. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своём блоге.

Он подчеркнул, что городская система здравоохранения выдержала экстремальную нагрузку, в том числе благодаря тому, что московские врачи не сталкивались с дефицитом медицинского оборудования.

Градоначальник напомнил, что ещё в 2011-2013 гг. в столице было проведено полное переоснащение больниц и поликлиник, в частности были закуплены в большом объёме хирургические роботы, томографы и ангиографы.

«В период пандемии эти томографы спасли тысячи человеческих жизней, позволив обеспечить раннюю диагностику ковидной пневмонии, а значит — и своевременное лечение заболевших людей», — подчеркнул Собянин.

Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова уточнила, что спад заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах жителей Москвы.

По её словам, снижение случаев коронавируса среди детей средних и старших классов в последние четыре недели составляет около 30%, а среди учеников младших классов оно снизилось на 11%.

В России за минувшие сутки выявили 13 433 новых случая COVID-19. Наибольшее количество из них зарегистрировано в Москве (1972), Санкт-Петербурге (1087) и Московской области (687).

За прошедшие 24 часа выздоровели 18 637 пациентов, 470 человек умерли от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 с начала пандемии достигло 4 139 031. За всё время выздоровели 3 679 949 человек, скончались 82 396 пациентов.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в РФ уже проведено более 108,3 млн лабораторных исследований на наличие инфекции. Под медицинским наблюдением остаются свыше 604,3 тыс. человек.

Накануне глава ведомства Анна Попова отметила, что распространение коронавирусной инфекции в стране удаётся сдерживать «общими усилиями». Вместе с тем она напомнила, что респираторные инфекции наиболее активны в конце зимы — начале весны.

«Сейчас нельзя сказать, что всё прошло, и мы отпускаем ситуацию. Это не так. Сегодня риски ещё достаточно велики», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Глава Роспотребнадзора обратила внимание, что за зимний период иммунитет у людей ослаб.

«Есть ещё такое достаточно известное эпидемиологическое правило: тяжелее всех болеют люди, которые заболевают в начале эпидситуации и в конце. Вот сейчас главное не попасть в число тех, кто заболевает на излёте эпидситуации», — предостерегла Попова.

Как заметила главный санитарный врач, в стране на данный момент не распространены различные штаммы COVID-19, выявленные за рубежом. Она также подчеркнула, что российские вакцины «ЭпиВакКорона» и «Спутник V» эффективны против британского штамма SARS-CoV-2.

РИА Новости

© Михаил Голенков

Вместе с тем государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» завершил клинические исследования вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» среди лиц старше 65 лет.

«Мы ждём этого (разрешения вакцинировать лиц старше 65 лет. — RT ) буквально со дня на день», — пояснила Попова. — Исследования завершены, и документы все должным образом переданы».

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Разработанная ГНЦ «Вектор» вакцина «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована 14 октября 2020 года. Специалисты направили результаты первой и второй фаз клинических исследований препарата в зарубежные научные рецензируемые журналы. Вдобавок, в Роспотребнадзоре сообщили, что антитела к COVID-19 выработались у всех добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет, участвовавших в пострегистрационных исследованиях вакцины.

В свою очередь, министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова сообщила, что в регионе на данный момент прививку вакциной «Спутник V» получили около 220 тыс. жителей.

«К нам продолжает поступать вакцина «Спутник V». На данный момент Московская область получила уже более 357 тыс. доз», — подтвердила она.

В то же время газета The Washington Post со ссылкой на источники и документы сообщила, что сотрудники посольства США в Москве обратились за дозами вакцины «Спутник V», поскольку Вашингтон не смог предоставить им препараты, одобренные американскими властями (Pfizer и Moderna). Отмечается, что Госдепартамент запросил у Минздрава США 315 тыс. доз вакцин американского производства для своих сотрудников, однако получил лишь 23% от этого числа.

16 февраля в Евпатории вакцинацию от COVID-19 прошёл американец. По данным Мниздрава Крыма, первым гражданином США, привившимся на территории региона, стал Брюс Уотс Бевен.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года назвала ситуацию с распространением коронавирусной инфекции пандемией. Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, общее число выявленных случаев COVID-19 по всему миру превысило 110,3 млн, при этом от осложнений, связанных с коронавирусом, и сопутствующих заболеваний умерли более 2,4 млн человек.

Наиболее пострадавшей от пандемии COVID-19 страной остаются США, где зафиксировано более 27,8 млн случаев вируса и свыше 493 тыс. летальных исходов.