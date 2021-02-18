В Москве заявили о спаде заболеваемости COVID-19 во всех возрастных группах
- Reuters
«Во всех возрастных группах, включая детей, мы уже четвёртую неделю наблюдаем спад заболеваемости. При этом спад заболеваемости среди детей средних и старших классов последние четыре недели составляет около 30%», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».
Ракова отметила, что среди детей из младших классов число случаев инфицирования коронавирусом снизилось на 11%.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в Москве запустят клинические исследования вакцины «Спутник V» среди подростков 14—18 лет.