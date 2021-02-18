В Москве заявили о спаде заболеваемости COVID-19 во всех возрастных группах

Во всех возрастных группах жителей Москвы наблюдается спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Во всех возрастных группах, включая детей, мы уже четвёртую неделю наблюдаем спад заболеваемости. При этом спад заболеваемости среди детей средних и старших классов последние четыре недели составляет около 30%», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Ракова отметила, что среди детей из младших классов число случаев инфицирования коронавирусом снизилось на 11%.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в Москве запустят клинические исследования вакцины «Спутник V» среди подростков 14—18 лет.