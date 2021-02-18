В Москве заявили о спаде заболеваемости COVID-19 во всех возрастных группах

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Во всех возрастных группах жителей Москвы наблюдается спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве заявили о спаде заболеваемости COVID-19 во всех возрастных группах
  • Reuters

«Во всех возрастных группах, включая детей, мы уже четвёртую неделю наблюдаем спад заболеваемости. При этом спад заболеваемости среди детей средних и старших классов последние четыре недели составляет около 30%», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Ракова отметила, что среди детей из младших классов число случаев инфицирования коронавирусом снизилось на 11%.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в Москве запустят клинические исследования вакцины «Спутник V» среди подростков 14—18 лет.

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