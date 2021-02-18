В Москве пройдут клинические исследования «Спутника V» среди подростков
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«На базе детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой будут проведены три фазы клинического исследования вакцины «Спутник V» для детей в возрасте от 14 до 18 лет», — написал в блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что по результатам можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации.
9 февраля Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) завершило научную консультацию создателя российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».