В Москве пройдут клинические исследования «Спутника V» среди подростков

В Москве запустят клинические исследования вакцины «Спутник V» среди подростков 14—18 лет.

«На базе детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой будут проведены три фазы клинического исследования вакцины «Спутник V» для детей в возрасте от 14 до 18 лет», — написал в блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что по результатам можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации.

9 февраля Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) завершило научную консультацию создателя российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».