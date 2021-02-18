В Москве пройдут клинические исследования «Спутника V» среди подростков

Короткая ссылка
В Москве запустят клинические исследования вакцины «Спутник V» среди подростков 14—18 лет.
В Москве пройдут клинические исследования «Спутника V» среди подростков
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«На базе детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой будут проведены три фазы клинического исследования вакцины «Спутник V» для детей в возрасте от 14 до 18 лет», — написал в блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что по результатам можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации.

9 февраля Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) завершило научную консультацию создателя российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить