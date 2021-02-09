«Спутник V» прошёл этап научной консультации европейского регулятора

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Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) завершило научную консультацию создателя российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».
«Спутник V» прошёл этап научной консультации европейского регулятора
  • Reuters

«На данном этапе мы можем сказать, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи получил научную консультацию от ЕМА по разработке их вакцины для предотвращения COVID-19 «Спутник V» (известной также как «Гам-КОВИД-Вак»)», —  приводит РИА Новости сообщение EMA.

Отмечается, что теперь разработчик вакцины может подготовить заявку на получение регистрационного удостоверения.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране произведено более 8,62 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции.

Как сообщалось, научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V», подтвердив её высокую эффективность.

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