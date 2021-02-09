«Спутник V» прошёл этап научной консультации европейского регулятора

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) завершило научную консультацию создателя российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

«На данном этапе мы можем сказать, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи получил научную консультацию от ЕМА по разработке их вакцины для предотвращения COVID-19 «Спутник V» (известной также как «Гам-КОВИД-Вак»)», — приводит РИА Новости сообщение EMA.

Отмечается, что теперь разработчик вакцины может подготовить заявку на получение регистрационного удостоверения.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране произведено более 8,62 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции.

Как сообщалось, научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V», подтвердив её высокую эффективность.