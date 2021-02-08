Голикова назвала объёмы произведённой в России вакцины от коронавируса

Вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе брифинга сообщила, что в стране произведено более 8,62 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

«По данным на вечер вчерашнего дня, нарастающим итогом произведено более 8,62 млн доз полнокомплектных вакцин», — сказала она.

По её словам, это в основном вакцина «Спутник V» и небольшие объёмы вакцины «ЭпиВакКорона».

«Для использования населением доступно 5,5 млн доз, доставлено в регионы... 5,3 млн доз вакцины», — заявила она.

Вице-премьер уточнила, что разница между объёмами производства и объёмами доставленных в регионы доз вакцин связана с необходимостью проведения контроля качества выпущенных препаратов и с логистикой.

Ранее Голикова заявила, что в стадии стабильного снижения заболеваемости коронавирусом находятся 29 регионов России, в стадии стабилизации — 54, нестабильная ситуация пока отмечается в двух регионах страны.