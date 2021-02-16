Гражданин США привился «Спутником V» в Евпатории
- Reuters
«В Евпатории во вторник в поликлинике детской больницы прошла вакцинация против коронавирусной инфекции гражданина Соединённых Штатов Америки Брюса Уотса Бевена», — приводит сообщение РИА Новости.
Это первая вакцинация в Крыму гражданина США, добавили там.
Американский гражданин является мужем археолога Татьяны Смекаловой, гражданки России.
В январе журналист The New York Times Эндрю Крамер в своей статье для газеты сообщил, что привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V».
По его мнению, «любые губительные побочные эффекты» препарата, не вскрытые в ходе исследований, «к настоящему времени уже были бы известны».