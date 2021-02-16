Гражданин США привился «Спутником V» в Евпатории

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Гражданин США привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V» в Евпатории. Об этом сообщили в крымских Минздраве и Министерстве информации.
Гражданин США привился «Спутником V» в Евпатории
  • Reuters

«В Евпатории во вторник в поликлинике детской больницы прошла вакцинация против коронавирусной инфекции гражданина Соединённых Штатов Америки Брюса Уотса Бевена», — приводит сообщение РИА Новости.

Это первая вакцинация в Крыму гражданина США, добавили там.

Американский гражданин является мужем археолога Татьяны Смекаловой, гражданки России.

В январе журналист The New York Times Эндрю Крамер в своей статье для газеты сообщил, что привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

По его мнению, «любые губительные побочные эффекты» препарата, не вскрытые в ходе исследований, «к настоящему времени уже были бы известны».

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