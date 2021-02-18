Попова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в России удаётся сдерживать.

«Общими усилиями нам удаётся сдерживать распространение, и все ежедневные цифры регистрации (новых случаев заболевания. — RT) снижаются», — цитирует её ТАСС.

Попова также заявила, что выявление 12 тыс. случаев в сутки — это большое количество. Она добавила, что помимо этого есть и бессимптомные случаи заболевания коронавирусом.

«Это говорит о том, что возможность встретить вирус в популяции среди людей достаточно высока сегодня», — отметила она.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин высказался о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.