Попова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России
- РИА Новости
«Общими усилиями нам удаётся сдерживать распространение, и все ежедневные цифры регистрации (новых случаев заболевания. — RT) снижаются», — цитирует её ТАСС.
Попова также заявила, что выявление 12 тыс. случаев в сутки — это большое количество. Она добавила, что помимо этого есть и бессимптомные случаи заболевания коронавирусом.
«Это говорит о том, что возможность встретить вирус в популяции среди людей достаточно высока сегодня», — отметила она.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин высказался о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.