Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России

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Премьер-министр России Михаил Мишустин высказался о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России
  • РИА Новости

По его словам, ситуация с COVID-19 в России постепенно стабилизируется, но нагрузка на врачей и медучреждения всё также остаётся высокой.

«Ситуация с коронавирусом стабилизируется, количество новых случаев постепенно сокращается, однако врачи и медсёстры по-прежнему трудятся в непростых условиях», — цитирует его РИА Новости.

Как подчеркнул Мишустин, правительство России продолжает оказывать поддержку медикам, борющимся с коронавирусом, и готовится направить более 49 млрд рублей на специальные социальные выплаты.

Он уточнил, что эти средства выделены на I квартал текущего года.

Поддержка будет оказана и медицинским учреждениям, для этого регионам также выделят дополнительное финансирование.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.

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