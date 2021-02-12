Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин высказался о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.

По его словам, ситуация с COVID-19 в России постепенно стабилизируется, но нагрузка на врачей и медучреждения всё также остаётся высокой.

«Ситуация с коронавирусом стабилизируется, количество новых случаев постепенно сокращается, однако врачи и медсёстры по-прежнему трудятся в непростых условиях», — цитирует его РИА Новости.

Как подчеркнул Мишустин, правительство России продолжает оказывать поддержку медикам, борющимся с коронавирусом, и готовится направить более 49 млрд рублей на специальные социальные выплаты.

Он уточнил, что эти средства выделены на I квартал текущего года.

Поддержка будет оказана и медицинским учреждениям, для этого регионам также выделят дополнительное финансирование.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.