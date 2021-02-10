Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
- РИА Новости
«Сегодня можно говорить о стабилизации ситуации только при условии неукоснительного соблюдения всех уже обязательных мер», — цитирует РИА Новости Попову.
Она отметила, что «нужно носить маски, это требование не отменяется и пока не будет отменено — вот в сегодняшнем периоде это так».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в регионе отменяется обязательное ношение масок в общественных местах.
Также глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что с 12 февраля масочный режим в республике будет носить рекомендательный характер.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение ряда российских регионов об отмене обязательного ношения защитных масок на фоне ситуации с коронавирусом.
Согласно данным на 10 февраля, за сутки в России выявлено 14 922 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 012 710 случаев COVID-19.
Кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.