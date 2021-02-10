Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» оценила ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
  • РИА Новости

«Сегодня можно говорить о стабилизации ситуации только при условии неукоснительного соблюдения всех уже обязательных мер», — цитирует РИА Новости Попову.

Она отметила, что «нужно носить маски, это требование не отменяется и пока не будет отменено — вот в сегодняшнем периоде это так».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в регионе отменяется обязательное ношение масок в общественных местах.

Также глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что с 12 февраля масочный режим в республике будет носить рекомендательный характер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение ряда российских регионов об отмене обязательного ношения защитных масок на фоне ситуации с коронавирусом.

Согласно данным на 10 февраля, за сутки в России выявлено 14 922 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 012 710 случаев COVID-19.

Кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.

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