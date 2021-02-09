В Удмуртии масочный режим с 12 февраля станет рекомендательным

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Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что с пятницы, 12 февраля, масочный режим в республике будет носить рекомендательный характер. 
В Удмуртии масочный режим с 12 февраля станет рекомендательным
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте главы и правительства региона.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в России отмена ношения масок возможна уже в этом году, если все будут продолжать соблюдать меры профилактики.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.

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