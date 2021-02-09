В Удмуртии масочный режим с 12 февраля станет рекомендательным
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте главы и правительства региона.
Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в России отмена ношения масок возможна уже в этом году, если все будут продолжать соблюдать меры профилактики.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.