В Удмуртии масочный режим с 12 февраля станет рекомендательным

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что с пятницы, 12 февраля, масочный режим в республике будет носить рекомендательный характер.

Об этом сообщается на сайте главы и правительства региона.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в России отмена ношения масок возможна уже в этом году, если все будут продолжать соблюдать меры профилактики.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.