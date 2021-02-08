В Роспотребнадзоре оценили возможность отмены масочного режима

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В России отмена ношения масок возможна уже в этом году, если все будут продолжать соблюдать меры профилактики, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
В Роспотребнадзоре оценили возможность отмены масочного режима
  • РИА Новости

«Самое главное сейчас — не расслабляться и продолжать соблюдать все меры профилактики распространения COVID-19. В этом случае в 2021 году у нас будут все перспективы снять маски, и во многом это зависит от нас самих», — цитирует РИА Новости Пшеничную.

Она отметила, что для прекращения эпидемии иммунитет к коронавирусу должен быть не менее чем у 60—70% населения.

Специалист подчеркнула, что наблюдается устойчивое снижение заболеваемости, что «связано с увеличением иммунной прослойки населения, продолжающей расти быстрыми темпами в результате развернувшейся широкомасштабной вакцинации».

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что даже после снижения распространения коронавируса масочный режим и социальная дистанция будут очень важны.

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