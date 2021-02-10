В Чечне отменяют обязательный масочный режим в общественных местах

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в регионе отменяется обязательное ношение масок в общественных местах.

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Мы снимаем в Чеченской Республике обязательное ношение масок в общественных местах. При этом настоятельно рекомендуем их носить в связи с тем, что ещё высока угроза COVID-19 для тех, кто входит в группу риска или ещё не болел», — написал он.

По его словам, маску также рекомендуется носить несколько дней после вакцинации от коронавируса.

«Мы также снимаем ограничения по передвижению через границы республики», — добавил он.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что с 12 февраля масочный режим в республике будет носить рекомендательный характер.