В Чечне отменяют обязательный масочный режим в общественных местах
- РИА Новости
Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
«Мы снимаем в Чеченской Республике обязательное ношение масок в общественных местах. При этом настоятельно рекомендуем их носить в связи с тем, что ещё высока угроза COVID-19 для тех, кто входит в группу риска или ещё не болел», — написал он.
По его словам, маску также рекомендуется носить несколько дней после вакцинации от коронавируса.
«Мы также снимаем ограничения по передвижению через границы республики», — добавил он.
Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что с 12 февраля масочный режим в республике будет носить рекомендательный характер.