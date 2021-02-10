В Кремле оценили отмену обязательного ношения масок в ряде регионов

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение ряда российских регионов об отмене обязательного ношения защитных масок на фоне ситуации с коронавирусом.
В Кремле оценили отмену обязательного ношения масок в ряде регионов
  • АГН «Москва»

Об этом информирует РИА Новости.

«В данном случае регион реализует свои особые ковидные полномочия и принимает решение в соответствии с положением дел на местах», — заявил Песков.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в регионе отменяется обязательное ношение масок в общественных местах.

Также глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что с 12 февраля масочный режим в республике будет носить рекомендательный характер.

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