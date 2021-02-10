В Кремле оценили отмену обязательного ношения масок в ряде регионов
- АГН «Москва»
Об этом информирует РИА Новости.
«В данном случае регион реализует свои особые ковидные полномочия и принимает решение в соответствии с положением дел на местах», — заявил Песков.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в регионе отменяется обязательное ношение масок в общественных местах.
Также глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что с 12 февраля масочный режим в республике будет носить рекомендательный характер.