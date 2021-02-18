Попова: британский штамм коронавируса почти не распространяется в России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в эфире телеканала «Россия 1», что на сегодняшний день британский штамм коронавируса практически не распространяется в России.
Попова: британский штамм коронавируса почти не распространяется в России
  • РИА Новости

«У нас распространения британского штамма практически нет. Мы очень плотно за этим следим среди тех, кто, вернувшись из какой-либо, из любой поездки, заболел, проявил какие-то симптомы. И пока это единичные находки», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что российские вакцины «ЭпиВакКорона» и «Спутник V» эффективны против британского штамма.

Также она сообщила, что на сегодняшний день в России нет образцов южноафриканского и бразильского штаммов коронавируса.

Ранее в ВОЗ рассказали о южноафриканском штамме коронавируса.

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