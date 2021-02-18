В ВОЗ рассказали о южноафриканском штамме коронавируса

Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове сообщила, что обнаруженный в ЮАР штамм коронавируса является более заразным.

«Данный штамм является более заразным, так же как и британский», — приводит её слова ТАСС.

При этом она отметила, что «с внедрением необходимых мер, в том числе социального дистанцирования, распространение инфекции можно взять под контроль».

Также она заявила, что специалисты не видят изменений по тяжести течения заболевания и случаев госпитализации.

Эксперт ВОЗ добавила, что в настоящее время проводятся исследования касательно эффективности вакцин от коронавируса против южноафриканского штамма.

Ранее Еврокомиссия создала план действий по защите от новых штаммов COVID-19.