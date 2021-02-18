В ВОЗ рассказали о южноафриканском штамме коронавируса

Короткая ссылка
Эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове сообщила, что обнаруженный в ЮАР штамм коронавируса является более заразным.
В ВОЗ рассказали о южноафриканском штамме коронавируса
  • Reuters

«Данный штамм является более заразным, так же как и британский», — приводит её слова ТАСС.

При этом она отметила, что «с внедрением необходимых мер, в том числе социального дистанцирования, распространение инфекции можно взять под контроль».

Также она заявила, что специалисты не видят изменений по тяжести течения заболевания и случаев госпитализации.

Эксперт ВОЗ добавила, что в настоящее время проводятся исследования касательно эффективности вакцин от коронавируса против южноафриканского штамма.

Ранее Еврокомиссия создала план действий по защите от новых штаммов COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить