Еврокомиссия создала план действий по защите от новых штаммов COVID-19

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Еврокомиссия запускает план действий по защите от новых штаммов коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила в ходе пресс-конференции глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Еврокомиссия создала план действий по защите от новых штаммов COVID-19
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Новые варианты коронавируса быстро распространяются, и мы должны адаптировать наш ответ на них ещё быстрее. Чтобы оставаться впереди волны инфекций, мы запускаем сегодня европейский план действий по биологической защите под названием HERA Incubator», — цитирует её ТАСС.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что необходимо рассматривать вероятность появления новых мутаций коронавируса, которые потребуют адаптации уже разработанных вакцин.

Глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии Центра имени Гамалеи профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU оценил перспективы создания вакцины от всех вариантов коронавируса.

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