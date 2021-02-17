Еврокомиссия создала план действий по защите от новых штаммов COVID-19

Еврокомиссия запускает план действий по защите от новых штаммов коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила в ходе пресс-конференции глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Новые варианты коронавируса быстро распространяются, и мы должны адаптировать наш ответ на них ещё быстрее. Чтобы оставаться впереди волны инфекций, мы запускаем сегодня европейский план действий по биологической защите под названием HERA Incubator», — цитирует её ТАСС.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что необходимо рассматривать вероятность появления новых мутаций коронавируса, которые потребуют адаптации уже разработанных вакцин.

Глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии Центра имени Гамалеи профессор Александр Бутенко в беседе с URA.RU оценил перспективы создания вакцины от всех вариантов коронавируса.