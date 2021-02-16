Эксперт оценил перспективы создания вакцины от всех вариантов коронавируса

Глава отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии Центра имени Гамалеи профессор Александр Бутенко оценил перспективы создания вакцины от всех вариантов коронавируса.

«Можно сделать поливалентную вакцину, когда производство основано на базе разных вариантов вируса. Благодаря этому вырабатывается группа специфичных антител», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, новые варианты коронавируса будут возникать постоянно, поэтому нужно создать вакцину, защищающую от всех штаммов.

Бутенко также выразил мнение, что уже существующие вакцины должны выработать иммунитет ко всем известным штаммам вируса.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.