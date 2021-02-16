В ВОЗ допустили появление мутаций коронавируса, требующих адаптации вакцин

Необходимо рассматривать вероятность появления новых мутаций коронавируса, которые потребуют адаптации уже разработанных вакцин. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Конечно, надо рассматривать (вероятность того. — RT), что могут появиться новые мутации. Тогда, возможно, нужно будет и адаптировать вакцины», — цитирует ТАСС Вуйнович.

По её словам, в настоящее время отсутствует обеспокоенность относительно эффективности существующих вакцин в отношении нового штамма коронавируса.

Ранее ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Фёдор Лисицын заявил, что существующие мутации COVID-19 не влияют на эффективность вакцины «Спутник V».

В конце 2020 года глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что российские вакцины эффективны против выявляемых в мире новых мутаций COVID-19.