В ВОЗ допустили появление мутаций коронавируса, требующих адаптации вакцин

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Необходимо рассматривать вероятность появления новых мутаций коронавируса, которые потребуют адаптации уже разработанных вакцин. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
В ВОЗ допустили появление мутаций коронавируса, требующих адаптации вакцин
  • Reuters

«Конечно, надо рассматривать (вероятность того. — RT), что могут появиться новые мутации. Тогда, возможно, нужно будет и адаптировать вакцины», — цитирует ТАСС Вуйнович.

По её словам, в настоящее время отсутствует обеспокоенность относительно эффективности существующих вакцин в отношении нового штамма коронавируса.

Ранее ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Фёдор Лисицын заявил, что существующие мутации COVID-19 не влияют на эффективность вакцины «Спутник V». 

В конце 2020 года глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что российские вакцины эффективны против выявляемых в мире новых мутаций COVID-19.

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