Однокомпонентный препарат: Минздрав одобрил проведение третьей фазы испытаний вакцины «Спутник лайт»

Специалисты центра им. Гамалеи получили разрешение на переход к третьей фазе испытаний однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник лайт». Окончание исследований запланировано на 28 января 2022 года. В то же время власти Москвы сообщили, что прививку от COVID-19 в столице сделали более 555 тыс. человек. При этом в городе открылись новые выездные точки вакцинации — на ВДНХ и в ТЦ «Европейский».

Разработчики вакцины «Спутник лайт» — специалисты НИЦЭМ имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи — могут перейти к третьей фазе клинических исследований. Это следует из данных реестра разрешений Министерства здравоохранения России.

В документе указано, что с 17 февраля начинается «рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое международное многоцентровое клиническое исследование III фазы по оценке эффективности, иммуногенности и безопасности векторной вакцины «Спутник лайт» в параллельных группах в профилактике инфекции, вызываемой SARS-СoV-2».

Ожидается, что третья фаза должна завершиться 28 января 2022 года.

11 января Минздрав выдал разрешение центру им. Гамалеи на проведение клинических исследований «Спутника лайт». По словам директора центра им. Гамалеи, этот однокомпонентный препарат позволит сформировать иммунитет на три-четыре месяца. Как указывал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, «лайт-вакцина» будет направлена в основном на внешние рынки.

Статистика COVID-19

За последние сутки в России выявили 12 828 новых случаев COVID-19 — впервые с 10 октября 2020 года их зафиксировано менее 13 тыс. Наибольшее количество зарегистрировано в Москве (1282), Санкт-Петербурге (1103) и Московской области (470).

Выздоровели 17 919 пациентов, 467 человек умерли от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 с начала пандемии достигло 4 112 151. Выздоровели 3 642 582 человека, скончались 81 446.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в РФ проведено более 107,5 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. Под медицинским наблюдением остаются свыше 611 тыс. человек.

Как сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, в российской столице прививку от COVID-19 сделали уже более 555 тыс. человек, ещё 60 тыс. москвичей записались на вакцинацию в ближайшие две недели.

«Мы видим, что горожане активно приходят на вакцинацию от коронавируса», — сказала она.

В связи с этим, по её словам, увеличивается количество выездных бригад вакцинации против коронавируса — с 17 февраля заработали пункты на ВДНХ и в ТЦ «Европейский».

В январе выездные точки вакцинации от COVID-19 заработали в ГУМе, во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО в ТРЦ «Афимолл Сити», театре «Геликон-опера» и торговых центрах, расположенных в разных районах Москвы. Кроме того, работают более 100 пунктов вакцинации на базе городских поликлиник.

Как сообщали ранее в центре им. Гамалеи, в России прививку обоими компонентами вакцины «Спутник V» сделали более 1,7 млн человек.

РИА Новости

© Константин Михальчевский

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в регионе ситуация с распространением COVID-19 «движется в положительном русле». Так, за прошлую неделю на Крымском полуострове выявили менее 1 тыс. случаев коронавируса (967).

«Темпы снижения меняются из недели в неделю, но в целом эта тенденция сохраняется на протяжении последних четырёх недель, и мы можем говорить, что эта тенденция стабильная», — пояснила руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

В ВОЗ не прогнозируют сроки окончания пандемии COVID-19

Говорить об отказе от средств индивидуальной защиты, в частности масок, пока преждевременно, считает представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

«Мы видим спад случаев по всему миру. Это идет пять недель подряд. Сейчас прогнозировать рано. Мне кажется, маски, как мера личной гигиены и защита других людей, будут нужны ещё некоторое время», — сказала она в интервью телеканалу «Россия 1».

По её словам, «тяжело сказать», когда в мире завершится пандемия COVID-19, которая была объявлена ВОЗ 11 марта 2020 года. При этом она не исключила, что международное сообщество может столкнуться с третьей волной распространения коронавирусной инфекции.

«Вторая волна. Да, она сейчас показывает снижение по всему миру. Коллективного иммунитета достаточного ещё нет, барьера ещё нет. Если не будем осторожны, да, третья волна возможна», — подчеркнула представитель ВОЗ.

Ранее врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко также выражал мнение, в том числе в интервью RT, о том, что мир ждёт третья волна COVID-19, как это было в случаях с другими вирусами.

Наряду с этим официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Антониу Гутерриш на предстоящем заседании Совета Безопасности ООН обратится к странам мира с призывом отказаться от «вакцинного национализма».

Также по теме «Это печально»: Лавров оценил попытки США связать «Спутник V» и геополитику Москва считает печальным то, что Вашингтон призывает с подозрением относиться к российской вакцине «Спутник V». Об этом сказал глава...

«Одна большая просьба — по-настоящему обеспечить «вакцинную солидарность», по-настоящему покончить с «вакцинным национализмом», — сказал Дюжаррик. — Понятно, что, если мы будем идти нынешним путём, мы не сможем вакцинировать всех с необходимой скоростью».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США наблюдают попытки России и Китая использовать свой успех в разработке вакцин против COVID-19 для достижения собственных целей на дипломатической арене.

После этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что Москва развивает сотрудничество с другими странами, исходя из взаимных интересов, и «никогда и ни с кем» не дружила «против кого-то». По его словам, призывы представителей новой администрации США с подозрением относиться к российской вакцине «Спутник V» вызывают сожаление.

«Если нечего противопоставить нормальному дружескому общению между странами, если единственное, что можно произнести, — это подобного рода заявления, то это печально», — констатировал глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, что первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V», которую разработали специалисты НИЦЭМ имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи, на данный момент прошла процедуру регистрации уже в 27 странах мира.

Этот результат позволил «Спутнику V» войти в топ-3 вакцин против COVID-19 по количеству полученных во всём мире разрешений на применение.

При этом отечественная разработка предоставляет полную защиту от тяжёлых форм течения болезни, а её эффективность составляет 91,6%, что подтвердила международная экспертиза, соответствующий материал опубликован в авторитетном медицинском журнале The Lancet.