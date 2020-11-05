Проценко сделал прогноз по заболеваемости коронавирусом в России

Главный врач ГКБ №40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью RT Россия сделал прогноз по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Если повернуться и посмотреть на уроки предыдущих... Идеальный вариант был бы, если к марту месяцу — к очередному сезонному (сезону гриппа. — RT) — можно ожидать, так раньше во всяком случае было, третью волну, которая менее насыщенна», — сказал он.

Как отметил специалист, эта волна будет «менее бурной в плане количества заболевших», если к этому моменту «появится эффективная вакцина».

«Это такие очень грубые расчёты, потому что вакцину сделать сложно, весь мир этим занимается... сколько нам надо произвести и как быстро мы сможем произвести, чтобы хотя бы 50% (населения. — RT) вакцинировать», — добавил врач.

Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Польше нужно готовиться к третьей волне коронавируса.

В середине июля председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отмечал отсутствие гарантий того, что не будет второй или третьей волны коронавируса.

В связи с этим он подчёркивал необходимость активизировать международное сотрудничество.