481 тысяча тестов за сутки: в России выявлено 12 846 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявлено 12 846 новых случаев заболевания COVID-19. Этот суточный прирост стал максимальным с начала пандемии. За всё время коронавирус в стране был диагностирован у 1 285 084 человек, 246 428 случаев остаются активными. Выздоровели более 1 млн пациентов (за сутки — 6781), скончались 22 454 человека (за день — 197). В Москве за минувшие сутки зафиксировали 4105 новых случаев заболевания, более 1 тыс. человек были госпитализированы. Мэр столицы Сергей Собянин, комментируя накануне ситуацию с коронавирусом в городе, отметил, что предстоящая неделя станет во многом решающей в вопросе возможного введения дополнительных ограничительных мер в столице.

За минувшие сутки во всех 85 регионах России выявлено 12 846 новых заболевших коронавирусной инфекцей. По информации оперативного штаба, в 26% из этих случаев у пациентов не было клинических симптомов болезни.

Этот суточный прирост стал рекордным для РФ за всё время пандемии. Предыдущее пиковое значение было зафиксировано 9 октября (12 126 заболевших), а весной максимальный показатель пришёлся на 11 мая (11 656 новых случаев).

За всё время в России было выявлено 1 285 084 заболевших (246 428 случаев остаются активными — 19,18%). Выздоровели 1 016 202 пациента (79,08%, за минувшие сутки — 6781), от осложнений, вызванных COVID-19 и сопутствующими заболеваниями, скончались 22 454 человека (1,74%, за последние сутки — 197).

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено более 50,3 млн тестов на наличие коронавирусной инфекции (за последние сутки выполнено почти 481 тыс. исследований). По состоянию на 9 октября под медицинским контролем находились около 256 тыс. человек.

Наибольшее число заболевших за последние сутки зафиксировано в Москве (4105), Санкт-Петербурге (501), Московской (416), Ростовской (269), Нижегородской (257), Воронежской (201), Архангельской (199) и Свердловской (198) областях.

Причём в этих регионах пока не достигнуты пиковые значения. Например, в Москве весной (с 2 по 12 мая) ежесуточно фиксировалось более 5350 заболевших, а максимум пришёлся на 7 мая, когда диагноз был подтверждён у 6703 человек.



Как рассказали в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, за сутки в столице были госпитализированы 1047 пациентов с COVID-19.

«Всего за последнюю неделю было госпитализировано на 13,3% больше, чем за предыдущую. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 263 человека», — добавили в оперштабе.

Ситуация в Москве

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя ситуацию с коронавирусом в столице, отметил, что предстоящая неделя станет во многом решающей в вопросе возможного введения дополнительных ограничительных мер.

«Если удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится шанс добиться прекращения роста заболеваемости коронавирусом и стабилизировать ситуацию без дополнительных, крайне нежелательных ограничительных мер», — написал он в своём блоге.

Собянин указал, что количество вновь выявленных случаев заболевания стабильно превышает 3 тыс. в день, а число госпитализаций выросло до 900—1000 ежедневно.

«Мы открыли резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском. Вероятно, вскоре придётся принимать решение о расконсервировании госпиталей на ВДНХ и Каширском шоссе», — рассказал градоначальник.

Он уточнил, что школьные каникулы и домашний режим для пожилых граждан позволили уменьшить количество пассажиров в общественном транспорте, однако назвал это снижение «недостаточным».

Вместе с тем, комментируя решение о временной приостановке бесплатного проезда для жителей старше 65 лет и хронически больных граждан, Собянин подчеркнул, что речь не идёт о передвижении по городу в случае медицинской необходимости.

Так, в течение дня записи к врачу социальная карта будет разблокирована у горожан, которым нужно посетить медучреждения для прохождения сеансов диализа, курсов химиотерапии и других видов лечения по неотложным показаниям.

Reuters

© Kirill Zykov/Moscow News Agency

Кроме того, в интервью Первому каналу мэр заявил, что власти не хотят «ничего закрывать с точки зрения экономики», и указал на необходимость сохранить рабочие места и заработную плату.

«Это тоже прямо влияет и на социальное, психологическое здоровье людей, но и просто впрямую на здоровье и благосостояние людей. Поэтому, конечно, мы не хотим ничего закрывать с точки зрения экономики. Это самый последний шаг, который можно предпринимать», — уточнил он.

Градоначальник отметил, что на данный момент коечный фонд в городе загружен в меньшей степени, чем весной, и добавил, что за весенний период была создана «огромная машина» для борьбы с пандемией COVID-19, которая сейчас работает и даёт свой эффект.

В свою очередь, руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что столичные власти на сегодняшний день не планируют закрывать бары, ночные клубы и непродовольственные магазины.

«На сегодняшний день пока речи о закрытии не идёт. Как раз идёт речь о том, чтобы максимально содействовать тому, чтобы коронавирусная инфекция не распространялась», — пояснил он.

На фоне ведущихся работ по подготовке к вакцинации населения директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, в течение какого времени после получения прививки от коронавируса рекомендуется ношение медицинской маски.

«Надо дождаться по крайней мере 21 день после того, как человек привился, потом надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо, и я бы советовал определить уровень протективных антител и после этого самому решать, носить маску или нет», — цитирует специалиста РИА Новости.

Гинцбург добавил, что в том случае, если уровень антител высокий, носить маску необязательно.

Меры по борьбе с COVID-19 в регионах

Российские регионы также принимают решения о продлении или усилении ряда ограничительных мер, исходя из эпидемиологической обстановки. Так, власти Санкт-Петербурга сообщили, что ограничения, ранее введённые для противодействия распространению COVID-19, продлеваются до 29 ноября. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

В свою очередь, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что в регионе на следующей неделе развернут 680 дополнительных коек для пациентов с коронавирусом. Также было принято решение сформировать дополнительно десять бригад скорой помощи, которые будут работать на территории Самары, и создать специальный центр, который будет координировать работу поликлиник по реагированию на неотложную помощь.

Власти Калининградской области в связи с ростом числа выявленных случаев коронавируса ужесточили контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и на транспорте. Также в области введён запрет на проведение банкетов, свадеб, корпоративных мероприятий в ресторанах, кафе и гостиницах, приостановлена работа ночных клубов и детских развлекательных центров.

Власти Новгородской области обязали руководителей всех организаций и предприятий перевести на дистанционный режим работы всех сотрудников старше 65 лет.