Проведено более 107 млн тестов: в России выявлено 13 233 новых случая коронавируса

В России за минувшие сутки было выявлено 13 233 новых случая коронавирусной инфекции, за это время 17 627 человек выздоровели, 459 пациентов скончались. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что в столице вскоре станет возможным проведение массовых мероприятий в традиционном формате. Вместе с тем пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что российская вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона» эффективна против новых разновидностей SARS-CoV-2.

В России за минувшие сутки было выявлено 13 233 новых случая коронавирусной инфекции. За это время 17 627 человек выздоровели, 459 пациентов скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

Лидируют по суточному показателю прироста Москва (1409), Санкт-Петербург (1082) и Московская область (643).

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, за всё время в стране было проведено более 107,3 млн лабораторных исследований на выявление COVID-19, под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие инфекции остаются более 618 тыс. человек.

Общее число зарегистрированных в стране случаев SARS-CoV-2 достигло 4 099 323, за всё время скончались 80 979 пациентов, 3 624 633 человека выздоровели.

Согласно данным столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в Москве за прошедшие 24 часа были госпитализированы 762 человека.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что благодаря улучшению ситуации с COVID-19 в столице вскоре вновь станет возможным проведение фестивалей и иных массовых мероприятий в традиционном формате.

«Я надеюсь, что те соревнования, которые есть в календаре у нас в Москве, они состоятся, как и начнутся вновь большие мероприятия на наших улицах, фестивали, которые привлекают множество гостей столицы и самих москвичей. Театры смогут снова полноценно работать не только в театрах, но и на массовых мероприятиях, площадях и улицах Москвы», — сказал Собянин на церемонии вручения премии города Москвы 2020 года в области физической культуры, спорта и туризма.

Напомним, 4 февраля Собянин отметил, что основные ограничения, введённые в городе с целью замедлить распространение коронавирусной инфекции, могут быть сняты к маю. До этого в Москве было отменено требование для работодателей об обязательном переводе на дистанционный режим 30% сотрудников, а также были сняты ограничения на обслуживание посетителей ресторанов, баров и ночных клубов с 23:00 до 06:00.

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Ранее Собянин также отмечал, что даже в случае возникновения нового всплеска COVID-19, он не будет критичным для столицы.

«Мы его переживём — и дальше будем выходить из пандемии и заниматься привычными делами, вести привычный образ жизни», — заявлял мэр.

Вместе с тем пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что российская вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона», разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», эффективна против новых разновидностей SARS-CoV-2. В ведомстве подчеркнули, что центр регулярно отслеживает все мутации, которые могли бы повлиять на действие препарата.

«Мутации, характерные для новых штаммов коронавируса (британского, южноафриканского, бразильского), не затрагивают эпитопы, выбранные для пептидной вакцины «ЭпиВакКорона». Пептиды, входящие в состав вакцины, в высокой степени консервативны», — заявили в Роспотребнадзоре.

С поручением проанализировать и оценить эффективность российских вакцин против новых штаммов SARS-CoV-2 ранее выступил президент Владимир Путин. Как сообщила пресс-служба Кремля, кабмину была поручена оценка действенности вакцин в отношении зафиксированных мутаций вируса, «а также при необходимости проведение дополнительных исследований указанных вакцин и внесение изменений в их регистрационные досье».

РИА Новости

© Михаил Голенков

Накануне в Роспотребнадзоре также сообщили о разработке первой в мире тест-системы для выявления британского штамма коронавируса, которая «позволяет избежать ложноположительных результатов при выявлении мутации для образцов с очень высокой вирусной нагрузкой».

В свою очередь, межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению коронавируса сообщил, что в Санкт-Петербурге прививку от COVID-19 получили уже более 160 тыс. человек.

«Из них 35 287 полностью закончили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привиты 2063 человека, вторично — 278», — говорится в сообщении.

Тем временем издание The Guardian со ссылкой на результаты исследования специалистов из Эдинбургского университета сообщило, что в Великобритании был выявлен новый вариант коронавируса, получивший название B1525. По данным издания, данный вариант был обнаружен с помощью секвенирования генома образцов вируса уже в десяти странах.

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире зафиксировано более 108,5 млн подтверждённых случаев COVID-19. Число умерших пациентов с коронавирусом превысило 2,3 млн человек.