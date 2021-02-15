Путин поручил проверить эффективность вакцин против новых штаммов COVID-19

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Президент России Владимир Путин поручил проверить эффективность российских вакцин против новых штаммов коронавирусной инфекции COVID-19.
Путин поручил проверить эффективность вакцин против новых штаммов COVID-19
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Правительству Российской Федерации: обеспечить осуществление анализа и оценки эффективности отечественных вакцин… в отношении новых штаммов вируса», — отметил Путин.

Он также добавил, что при необходимости надо провести дополнительные исследования данных вакцин и внести изменения в их регистрационные досье.

Ранее сообщалось, что в Роспотребнадзоре разработали и зарегистрировали первую в мире тест-систему для выявления британского штамма коронавируса. 

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