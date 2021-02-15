Путин поручил проверить эффективность вакцин против новых штаммов COVID-19
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Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Правительству Российской Федерации: обеспечить осуществление анализа и оценки эффективности отечественных вакцин… в отношении новых штаммов вируса», — отметил Путин.
Он также добавил, что при необходимости надо провести дополнительные исследования данных вакцин и внести изменения в их регистрационные досье.
Ранее сообщалось, что в Роспотребнадзоре разработали и зарегистрировали первую в мире тест-систему для выявления британского штамма коронавируса.