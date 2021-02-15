В России создали тест-систему для выявления «британского» штамма COVID-19
«Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал тест-систему на выявление мутации коронавируса N501Y (так называемого «британского» штамма)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что данная система «позволяет избежать ложноположительных результатов при выявлении мутации для образцов с очень высокой вирусной нагрузкой».
«Новая тест-система быстро выявляет наличие именно мутантного штамма, что реализовано за счёт особого подбора олигонуклеотидов для эффективной амплификации британской мутации, и рассчитана на максимальную концентрацию вирусов», — добавили в ведомстве.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России разрабатываются тест-системы для более быстрого мониторинга коронавирусной инфекции COVID-19.