В России создали тест-систему для выявления «британского» штамма COVID-19

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В Роспотребнадзоре разработали и зарегистрировали первую в мире тест-систему для выявления «британского» штамма коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал тест-систему на выявление мутации коронавируса N501Y (так называемого «британского» штамма)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данная система «позволяет избежать ложноположительных результатов при выявлении мутации для образцов с очень высокой вирусной нагрузкой».

«Новая тест-система быстро выявляет наличие именно мутантного штамма, что реализовано за счёт особого подбора олигонуклеотидов для эффективной амплификации британской мутации, и рассчитана на максимальную концентрацию вирусов», — добавили в ведомстве.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России разрабатываются тест-системы для более быстрого мониторинга коронавирусной инфекции COVID-19. 

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