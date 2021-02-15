Собянин выразил надежду на скорое возобновление массовых мероприятий

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Московский мэр Сергей Собянин выразил надежду на то, что вскоре ситуация с коронавирусом позволит проводить в столице массовые мероприятия и фестивали в традиционном формате.
Собянин выразил надежду на скорое возобновление массовых мероприятий
  • РИА Новости

Об этом он заявил во время церемонии вручения премии города Москвы 2020 года в области физической культуры, спорта и туризма.

«Я надеюсь, что те соревнования, которые есть в календаре у нас в Москве, они состоятся, как и начнутся вновь большие мероприятия на наших улицах, фестивалях, которые привлекают множество гостей столицы и самих москвичей. Театры смогут снова полноценно работать не только в театрах, но и на массовых мероприятиях, площадях и улицах Москвы», — цитирует Собянина ТАСС.

Как ранее рассказал мэр Москвы, в случае возникновения новой вспышки коронавируса город сможет её пережить и дальше будет выходить из пандемии и заниматься привычными делами.

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