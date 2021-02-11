Собянин заявил, что Москва переживёт всплеск по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что в случае возникновения новой вспышки коронавируса город сможет её пережить.

«Если даже будет какой-то всплеск, то он не будет критичным. Мы его переживём — и дальше будем выходить из пандемии и заниматься привычными делами, вести привычный образ жизни», — приводит РИА Новости его слова.

Он выразил надежду, что тренд на улучшение эпидемиологической ситуации в городе будет продолжаться.

Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов прокомментировал ситуацию с ограничениями по коронавирусу в Москве.