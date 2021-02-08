Власти Москвы оценили ситуацию с ограничениями по коронавирусу в столице

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Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов прокомментировал ситуацию с ограничениями по коронавирусу в Москве.
Власти Москвы оценили ситуацию с ограничениями по коронавирусу в столице
  • AFP

«У нас осталось не такое большое количество ограничений, в первую очередь это касается культурно-массовых мероприятий, где у нас есть ограничения на посещение театров по количеству занятых мест — не более 50%. Мы внимательно следим за динамикой развития заболевания, как только показания позволят нам это сделать — ограничение будем снимать», — цитирует РИА Новости Ефимова.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что основные ограничительные меры, связанные с коронавирусной инфекцией, могут снять в Москве к маю.

По словам градоначальника, он прогнозировал, что январь будет переломным и «начнётся выход из этой ситуации». Как отметил Собянин, «практически так и получается», но число лиц, которые находятся в госпиталях, и заболеваемость пока ещё высокие.

В конце января в Москве смягчили некоторые ограничения по COVID-19. В частности, заработали в очном формате колледжи, учреждения допобразования и спортшколы.

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