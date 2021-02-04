Собянин допустил снятие основных ограничений по COVID-19 к маю

Основные ограничительные меры, связанные с коронавирусной инфекцией, могут снять в Москве к маю, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, он прогнозировал, что январь будет переломным и «начнётся выход из этой ситуации».

Как отметил Собянин, «практически так и получается», но число лиц, которые находятся в госпиталях, и заболеваемость пока ещё высокие.

«Если этот тренд сохранится, то я думаю, что к маю основные ограничительные меры будут сняты», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

В конце января в Москве смягчили некоторые ограничения по COVID-19. В частности, заработали в очном формате колледжи, учреждения допобразования и спортшколы. Открылись музеи, а театры и кинотеатры теперь могут заполнять залы на 50% от общего количества мест.

Кроме того, власти сняли запрет на ночную работу заведений общественного питания. Также перестало быть обязательным требование о переводе на удалёнку не менее 30% сотрудников предприятий.