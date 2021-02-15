Роспотребнадзор рассказал об эффективности «ЭпиВакКороны» против штаммов COVID-19

В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали об эффективности вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» против новых штаммов COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мутации, характерные для новых штаммов коронавируса (британского, южноафриканского, бразильского), не затрагивают эпитопы, выбранные для пептидной вакцины «ЭпиВакКорона». Пептиды, входящие в состав вакцины, в высокой степени консервативны», — отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что их специалисты постоянно отслеживают все мутации, которые потенциально могут повлиять на эффективность вакцины.

Ранее президент России Владимир Путин поручил проверить эффективность российских вакцин против новых штаммов коронавирусной инфекции COVID-19.