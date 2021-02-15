Роспотребнадзор рассказал об эффективности «ЭпиВакКороны» против штаммов COVID-19

Короткая ссылка
В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали об эффективности вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» против новых штаммов COVID-19.
Роспотребнадзор рассказал об эффективности «ЭпиВакКороны» против штаммов COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мутации, характерные для новых штаммов коронавируса (британского, южноафриканского, бразильского), не затрагивают эпитопы, выбранные для пептидной вакцины «ЭпиВакКорона». Пептиды, входящие в состав вакцины, в высокой степени консервативны», — отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что их специалисты постоянно отслеживают все мутации, которые потенциально могут повлиять на эффективность вакцины.

Ранее президент России Владимир Путин поручил проверить эффективность российских вакцин против новых штаммов коронавирусной инфекции COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить