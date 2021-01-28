«Должны быть привиты не менее 60% взрослых»: в Роспотребнадзоре допустили отмену масочного режима в 2021 году

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в 2021 году есть вероятность отказа от обязательного ношения медицинских масок в общественных местах. По её словам, чтобы взять коронавирусную инфекцию под контроль, необходимо привить не менее 60% взрослого населения страны, за исключением тех, кто уже перенёс это заболевание. По оценкам Поповой, антитела к COVID-19 уже есть у 20—25% россиян, которые им переболели. Тем временем в мэрии Москвы рассказали о темпах вакцинации в столице. Как заявила заместитель мэра Анастасия Ракова, у города есть возможность привить всех желающих.

Существует вероятность, что в 2021 году можно будет отказаться от обязательного ношения медицинских масок в общественных местах. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, есть надежда на такое развитие событий.

«Основывается на том, что мы показали, что уже научились жить с этим вирусом. Во-вторых, мы прививаемся. Чтобы нам взять под контроль это заболевание, в России должны быть привиты не менее 60% от общего числа взрослых, за исключением тех, кто уже переболел», — сказала Попова в эфире Первого канала.

Так она ответила на вопрос, есть ли надежда, что уже в 2021 году можно будет снять маски.

Ранее о перспективах отмены масочного режима высказался глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, это может произойти после формирования у населения популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции.

В ходе брифинга в правительстве по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации от коронавируса, Мурашко рассказал, что иммунитет формируется в течение трёх недель после введения второго компонента вакцины.

Однако, по его словам, после этого также следует продолжать носить маску.

«Через три недели после второй вакцинации, когда сформируется иммунитет, имеет смысл и обязательно нужно заботиться об окружающих людях, то есть продолжать носить маску до формирования в целом популяционного иммунитета и элиминации возбудителя из циркуляции на территории страны, так как имеющий иммунитет человек после контакта с заболевшим кратковременно может становиться носителем инфекции и инфицировать окружающих», — пояснил глава Минздрава.

Также по теме «Иммунологическая эффективность превышает 98%»: более 2 млн россиян привились от коронавируса Более 2 млн россиян уже привились от коронавируса вакциной «Спутник V» вне её клинических испытаний. Об этом сообщила представитель...

Напомним, что общее число зафиксированных с начала пандемии случаев коронавирусной инфекции в стране достигло 3 793 810. Выздоровели 3 229 258 человек (85,12%), скончался 71 651 пациент (1,89%).

За последние 24 часа в России выявили 19 138 новых случаев заболевания COVID-19, наибольшее число из которых зарегистрировано в Москве (2897), Санкт-Петербурге (2128) и Московской области (939). При этом 26 775 пациентов выздоровели, а 575 умерли от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что с начала пандемии в РФ выполнено более 100,7 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса. Под медицинским наблюдением остаются свыше 646 тыс. человек.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, антитела к коронавирусной инфекции уже есть у 20—25% россиян, которые переболели COVID-19.

«Сегодня порядка 20—25% в среднем уже выработали антитела к этому вирусу. Но привить нужно всех, кто сегодня ещё не переболел», — сказала она в интервью Первому каналу.

Она также отметила, что в России не зафиксировано распространения британской мутации коронавируса.

Ранее в центре имени Гамалеи рассказали, что с начала вакцинации против коронавируса в России прививку препаратом «Спутник V» сделали уже более 2 млн человек. Напомним, что это первая в мире вакцина от COVID-19, в России её зарегистрировали в августе 2020 года.

АГН «Москва»

© Авилов Александр

Как рассказал старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Дарья Егорова, иммунологическая эффективность препарата в плане гуморального ответа превышает 98%, а по клеточному иммунитету стремится к 100%.

По словам заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, у города есть возможность привить от COVID-19 всех желающих.

«Мы имеем сейчас возможность обеспечить весь спрос», — отметила вице-мэр в эфире телеканала «Россия 24».

Как рассказала Ракова, на сегодняшний день привиты более 320 тыс. москвичей, ежедневно вакцинацию проходят от 12 до 15 тыс. человек. Ещё от 17 до 25 тыс. жителей города записались на эту процедуру.

«Надеюсь, что с каждым днём всё больше и больше москвичей будут прививаться. Соответственно, иммунная прослойка в городе будет расти и мы сможем окончательно справиться с пандемией», — сказала заместитель мэра.

Как отметила Ракова, пропускная способность в выездных пунктах вакцинации от коронавируса в Москве в два-три раза выше, чем в обычных пунктах. По её словам, нет проблем ни с организацией процесса, ни с поствакцинальными осложнениями.

Заместитель мэра добавила, что вакцина бесплатно передаётся в частные клиники в рамках заключённых с этими учреждениями соглашений.