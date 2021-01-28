В Воронежской области ослабили коронавирусные ограничения
- Reuters
«Губернатор Александр Гусев согласовал снятие ограничений с работы аттракционов, детских игровых комнат и фуд-кортов. Они возобновят работу с соблюдением всех необходимых антиковидных мер», — приводит РИА Новости сообщение областного правительства.
В частности, детские комнаты в торговых центрах смогут работать при соблюдении правила — не более одного ребёнка на 5 кв. м. Заполняемость аттракционов и фуд-кортов не должна превышать 50%. Кроме того, между столами на фуд-кортах должны быть защитные экраны либо расстояние не менее 1,5 м.
Ранее в ВОЗ заявили, что число случаев коронавируса в мире превысило 100 млн.