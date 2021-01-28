В России не зафиксировано распространения британского штамма COVID-19

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Первому каналу заявила, что в России не зафиксировано распространения британской мутации коронавируса.
В России не зафиксировано распространения британского штамма COVID-19
  • Reuters

«Чтобы понимать, циркулирует он в Российской Федерации или нет, мы сейчас проводим большое количество исследований, которые называются секвенированием. Пока распространения этого вируса среди людей в Российской Федерации мы не видим», — сказала она.

Попова отметила, что в России было выявлено более 1,4 тыс. мутаций коронавируса, но все они являются нейтральными и не несут никаких изменений.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали о последних данных относительно распространения в мире британского и южноафриканского штаммов коронавирусной инфекции COVID-19.

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