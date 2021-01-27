В ВОЗ оценили распространение в мире штамма COVID-19 из Британии и ЮАР

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о последних данных относительно распространения в мире британского и южноафриканского штаммов коронавирусной инфекции COVID-19.
В ВОЗ оценили распространение в мире штамма COVID-19 из Британии и ЮАР
  • РИА Новости

«С момента последнего обновления 19 января вариант VOC-202012/01 был обнаружен ещё в десяти странах. По состоянию на 25 января в общей сложности 70 стран во всех шести регионах ВОЗ сообщили либо о завозных случаях, либо о передаче этого варианта внутри сообществ», — приводит отчёт РИА Новости.

В то же время южноафриканский штамм коронавируса (501.V2) обнаружен в 31 стране в пяти регионах ВОЗ.

Ранее официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис отметила, что ни один из обнаруженных новых типов коронавируса не утяжеляет течение болезни.

14 декабря 2020 года Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении в стране новой разновидности COVID-19.

Мутировавший штамм коронавируса появился в Великобритании в сентябре, но стал широко распространяться с середины ноября.

19 декабря ЮАР сообщила о выявлении в стране нового типа COVID-19, который распространяется быстрее.

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