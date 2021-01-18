Мурашко рассказал, когда можно будет перестать носить маски

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Перестать носить маски станет возможно после формирования у населения популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Мурашко рассказал, когда можно будет перестать носить маски
  • AFP

В ходе брифинга в правительстве по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации от коронавируса, Мурашко рассказал, что иммунитет формируется в течение трёх недель после введения второго компонента вакцины.

Однако, по его словам, после этого также следует продолжать носить маску.

«Через три недели после второй вакцинации, когда сформируется иммунитет, имеет смысл и обязательно нужно заботиться об окружающих людях, то есть продолжать носить маску до формирования в целом популяционного иммунитета и элиминации возбудителя из циркуляции на территории страны, так как имеющий иммунитет человек после контакта с заболевшим кратковременно может становиться носителем инфекции и инфицировать окружающих», — пояснил глава Минздрава.

В ноябре в Роспотребнадзоре заявили, что масочный режим в России будет сохраняться до тех пор, пока COVID-19 не приобретёт сезонный характер.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, отмечала, что необходимость носить маски отпадёт, когда люди будут обеспечены вакциной от коронавируса.

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