В Роспотребнадзоре назвали основание для отмены масочного режима в России

Масочный режим в России будет сохраняться до тех пор, пока коронавирусная инфекция COVID-19 не приобретёт сезонный характер. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Пока напряжённая эпидситуация будет сохраняться, масочный режим будет сохраняться. До того момента, пока распространение вируса не приобретёт такие масштабы, когда он станет обычным сезонным насморком», — цитирует ТАСС специалиста.

Ему задали вопрос, может ли заболеваемость коронавирусом зимой пойти на спад из-за низких температур.

По его словам, климатический фактор оказывает лишь незначительное влияние на распространение инфекции, так как коронавирус «живёт не на морозе, а в организме человека».

Ранее RT писал, что в России разрабатывают систему технического зрения «Маска», которая будет выявлять в госучреждениях нарушения, связанные с отсутствием маски или других средств индивидуальной защиты.

В конце октября Роспотребнадзор предписал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах.