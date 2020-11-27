В Роспотребнадзоре назвали основание для отмены масочного режима в России
- Reuters
«Пока напряжённая эпидситуация будет сохраняться, масочный режим будет сохраняться. До того момента, пока распространение вируса не приобретёт такие масштабы, когда он станет обычным сезонным насморком», — цитирует ТАСС специалиста.
Ему задали вопрос, может ли заболеваемость коронавирусом зимой пойти на спад из-за низких температур.
По его словам, климатический фактор оказывает лишь незначительное влияние на распространение инфекции, так как коронавирус «живёт не на морозе, а в организме человека».
Ранее RT писал, что в России разрабатывают систему технического зрения «Маска», которая будет выявлять в госучреждениях нарушения, связанные с отсутствием маски или других средств индивидуальной защиты.
В конце октября Роспотребнадзор предписал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах.