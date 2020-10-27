Роспотребнадзор предписал носить маски на парковках и в лифтах

Роспотребнадзор предписал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Как указывается в тексте, лицам, находящимся на территории России, рекомендовано соблюдать масочный режим для защиты органов дыхания «в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах».

Как отмечается, меры приняты в рамках борьбы с коронавирусом.

Документ вступает в силу с 28 октября.

Ранее в Кремле заявили, что ситуация с COVID-19 достаточно тяжёлая, обстановка требует «чрезвычайно энергичных усилий» и от федеральных, и от региональных властей.

26 октября сообщалось, что за последние сутки в стране выявили 17 347 случаев инфицирования.