В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России
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«Действительно, фон достаточно тяжёлый сейчас, основная сила эпидемиологического удара пришлась на регионы, волна ушла на восток от Москвы», — сказал представитель Кремля журналистам.
Он отметил, что обстановка требует «чрезвычайно энергичных усилий» и от федеральных, и от региональных властей.
По его словам, президент Владимир Путин получает всю информацию по данному вопросу.
За последние сутки в России выявили 17 347 случаев инфицирования COVID-19. Общее число заболевших в стране с начала пандемии достигло 1 531 224.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян максимально сократить контакты и по возможности оставаться дома.