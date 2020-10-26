В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России достаточно тяжёлая, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно, фон достаточно тяжёлый сейчас, основная сила эпидемиологического удара пришлась на регионы, волна ушла на восток от Москвы», — сказал представитель Кремля журналистам.

Он отметил, что обстановка требует «чрезвычайно энергичных усилий» и от федеральных, и от региональных властей.

По его словам, президент Владимир Путин получает всю информацию по данному вопросу.

За последние сутки в России выявили 17 347 случаев инфицирования COVID-19. Общее число заболевших в стране с начала пандемии достигло 1 531 224.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян максимально сократить контакты и по возможности оставаться дома.