В России разрабатывают систему контроля использования масок
- РИА Новости
Предполагается, что система поможет контролировать использование средств защиты врачами и пациентами медицинских учреждений, посетителями государственных учреждений, а также оперативно оповещать ответственных сотрудников о нарушениях.
«Система может снизить вероятность заражения людей в детских садах, школах, в больницах и других госучреждениях. В частности, в больнице система поможет снизить вероятность заражения на 50% в «зелёной зоне», а в «красной зоне» — до 95%», — отметили в НТИ.
Как уточняется, система, позволяющая производить анализ видеоданных, полученных при различных ракурсах и условиях освещения, поможет снизить вероятность передачи вирусов в госучреждениях.
Точность работы аналитических алгоритмов составляет до 99%.
В пресс-службе НТИ также отметили, что информирование лиц, ответственных за соблюдение эпидемиологического режима, будет осуществляться с помощью мобильного приложения, позволяющего получать уведомления о нарушениях и принимать меры к устранению.
Система также предоставляет возможность формирования отчётов о нарушениях за заданные периоды и может быть интегрирована со смежными информационными системами больниц и клиник.
По словам разработчиков, проект позволит снизить число инфицированных COVID-19, а также другими вирусными заболеваниями среди персонала учреждений и их посетителей.
Ранее Роспотребнадзор предписал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах.
Ведомство уточнило, что местом массового пребывания людей, где вводится обязательный масочный режим, считается территория, где могут одновременно находиться более 50 человек.