В России разрабатывают систему контроля использования масок

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
В России разрабатывают систему технического зрения «Маска», которая будет выявлять в госучреждениях нарушения, связанные с отсутствием маски или других средств индивидуальной защиты. Об этом рассказали RT в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).
В России разрабатывают систему контроля использования масок
  • РИА Новости

Предполагается, что система поможет контролировать использование средств защиты врачами и пациентами медицинских учреждений, посетителями государственных учреждений, а также оперативно оповещать ответственных сотрудников о нарушениях.

«Система может снизить вероятность заражения людей в детских садах, школах, в больницах и других госучреждениях. В частности, в больнице система поможет снизить вероятность заражения на 50% в «зелёной зоне», а в «красной зоне» — до 95%», — отметили в НТИ.

Как уточняется, система, позволяющая производить анализ видеоданных, полученных при различных ракурсах и условиях освещения, поможет снизить вероятность передачи вирусов в госучреждениях.

Точность работы аналитических алгоритмов составляет до 99%.

В пресс-службе НТИ также отметили, что информирование лиц, ответственных за соблюдение эпидемиологического режима, будет осуществляться с помощью мобильного приложения, позволяющего получать уведомления о нарушениях и принимать меры к устранению.

Система также предоставляет возможность формирования отчётов о нарушениях за заданные периоды и может быть интегрирована со смежными информационными системами больниц и клиник.

По словам разработчиков, проект позволит снизить число инфицированных COVID-19, а также другими вирусными заболеваниями среди персонала учреждений и их посетителей.

Ранее Роспотребнадзор предписал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах.

Ведомство уточнило, что местом массового пребывания людей, где вводится обязательный масочный режим, считается территория, где могут одновременно находиться более 50 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить