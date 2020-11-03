В России разрабатывают систему контроля использования масок

В России разрабатывают систему технического зрения «Маска», которая будет выявлять в госучреждениях нарушения, связанные с отсутствием маски или других средств индивидуальной защиты. Об этом рассказали RT в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

Предполагается, что система поможет контролировать использование средств защиты врачами и пациентами медицинских учреждений, посетителями государственных учреждений, а также оперативно оповещать ответственных сотрудников о нарушениях.

«Система может снизить вероятность заражения людей в детских садах, школах, в больницах и других госучреждениях. В частности, в больнице система поможет снизить вероятность заражения на 50% в «зелёной зоне», а в «красной зоне» — до 95%», — отметили в НТИ.

Как уточняется, система, позволяющая производить анализ видеоданных, полученных при различных ракурсах и условиях освещения, поможет снизить вероятность передачи вирусов в госучреждениях.

Точность работы аналитических алгоритмов составляет до 99%.

В пресс-службе НТИ также отметили, что информирование лиц, ответственных за соблюдение эпидемиологического режима, будет осуществляться с помощью мобильного приложения, позволяющего получать уведомления о нарушениях и принимать меры к устранению.

Система также предоставляет возможность формирования отчётов о нарушениях за заданные периоды и может быть интегрирована со смежными информационными системами больниц и клиник.

По словам разработчиков, проект позволит снизить число инфицированных COVID-19, а также другими вирусными заболеваниями среди персонала учреждений и их посетителей.

Ранее Роспотребнадзор предписал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах.

Ведомство уточнило, что местом массового пребывания людей, где вводится обязательный масочный режим, считается территория, где могут одновременно находиться более 50 человек.