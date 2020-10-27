В Госдуме оценили предписание Роспотребнадзора о масочном режиме

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предписание Роспотребнадзора носить маски в местах массового пребывания людей.

«На 100%, наверное, маски, перчатки и санитайзеры не защищают от коронавируса. Но риск, очевидно, снижают. Снижается также риск инфицирования другими болезнями, так как вокруг огромное количество микробов и вирусов», — сказал Нилов.

Депутат отметил, что наличие маски «защищает и окружающих, если вирус передаётся воздушно-капельным путём, и самого носителя».

«Я полагаю, что те рекомендации, которые даются, даются не просто так. И лучше перестраховаться и с пониманием отнестись к введённым ограничениям», — добавил он.

Ранее Роспотребнадзор предписал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах.

Ведомство также уточнило, что местом массового пребывания людей, где вводится обязательный масочный режим, считается территория, где могут одновременно находиться более 50 человек.