В Госдуме оценили предписание Роспотребнадзора о масочном режиме
- РИА Новости
«На 100%, наверное, маски, перчатки и санитайзеры не защищают от коронавируса. Но риск, очевидно, снижают. Снижается также риск инфицирования другими болезнями, так как вокруг огромное количество микробов и вирусов», — сказал Нилов.
Депутат отметил, что наличие маски «защищает и окружающих, если вирус передаётся воздушно-капельным путём, и самого носителя».
«Я полагаю, что те рекомендации, которые даются, даются не просто так. И лучше перестраховаться и с пониманием отнестись к введённым ограничениям», — добавил он.
Ранее Роспотребнадзор предписал всем россиянам носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах.
Ведомство также уточнило, что местом массового пребывания людей, где вводится обязательный масочный режим, считается территория, где могут одновременно находиться более 50 человек.