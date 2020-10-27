Попова рассказала, когда можно будет перестать ходить в масках
- РИА Новости
Во время форума «Здоровое общество» ей задали вопрос, приведёт ли пандемия к тому, что маски теперь придётся носить всегда, передаёт Интерфакс.
«Я думаю, что нет. Мы найдём способы, чтобы защититься. И сегодня у нас уже есть вакцины, которые смогут нас защитить, и мы перестанем ходить в масках», — сказала она.
По словам Поповой, у россиян уже есть некоторая привычка к средствам индивидуальной защиты.
«Хочу сказать, что мы носим маски и моем руки каждый год, начиная с 2017 года, в общем-то, вовлекли в эту орбиту население Российской Федерации, когда приходил грипп, люди ходили в масках — это было серьёзное достижение страшной зимы 2016 года, когда мы поломали это и 40% населения в общественных местах, по оценкам экспертов, стали ходить в масках. Это было важно», — рассказала она.
Роспотребнадзор ранее предписал всем гражданам носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах.
Кроме того, ведомство рекомендовало запретить с 23:00 до 6:00 развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания в России, но, как подчёркивали там, решение остаётся за властями региона.
20 октября в компании — производителе вакцины «Спутник V» отмечали, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в конце ноября.