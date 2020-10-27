Попова рассказала, когда можно будет перестать ходить в масках

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Необходимость носить маски отпадёт, когда люди будут обеспечены вакциной от коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее ведомство предписало ношение масок по всей России.
Попова рассказала, когда можно будет перестать ходить в масках
  • РИА Новости

Во время форума «Здоровое общество» ей задали вопрос, приведёт ли пандемия к тому, что маски теперь придётся носить всегда, передаёт Интерфакс.

«Я думаю, что нет. Мы найдём способы, чтобы защититься. И сегодня у нас уже есть вакцины, которые смогут нас защитить, и мы перестанем ходить в масках», — сказала она.

По словам Поповой, у россиян уже есть некоторая привычка к средствам индивидуальной защиты.

«Хочу сказать, что мы носим маски и моем руки каждый год, начиная с 2017 года, в общем-то, вовлекли в эту орбиту население Российской Федерации, когда приходил грипп, люди ходили в масках — это было серьёзное достижение страшной зимы 2016 года, когда мы поломали это и 40% населения в общественных местах, по оценкам экспертов, стали ходить в масках. Это было важно», — рассказала она.

Роспотребнадзор ранее предписал всем гражданам носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах.

Кроме того, ведомство рекомендовало запретить с 23:00 до 6:00 развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания в России, но, как подчёркивали там, решение остаётся за властями региона.

20 октября в компании — производителе вакцины «Спутник V» отмечали, что массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться в конце ноября.

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