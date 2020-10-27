Роспотребнадзор: решение о запрете мероприятий в ночное время остаётся за регионами

Решения о запрете с 23:00 до 6:00 массовых мероприятий и оказания услуг общественного питания в России остаются за властями конкретного региона. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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