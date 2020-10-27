Роспотребнадзор: решение о запрете мероприятий в ночное время остаётся за регионами
- © РИА Новости / Евгений Одиноков
Роспотребнадзор ранее рекомендовал ограничить работу заведений общественного питания и проведение развлекательных мероприятий из-за ситуации с COVID-19.
«Это решение останется за властями региона», — следует из заявления ведомства в Instagram.
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⚡В России введен всеобщий масочный режим ⠀ С 28 октября 2020 года абсолютно все граждане России обязаны носить маски, находясь в общественных местах - в такси, общественном транспорте, на парковках, в лифтах. ⠀ Под местом массового пребывания людей понимается территории общего пользования, на которых может одновременно находиться более пятидесяти человек. ⠀ Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации утверждено постановление от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом» ⠀ ❗️Кроме того, рекомендовано с 23:00 до 06:00 запретить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания. Это решение останется за властями региона. ⠀ Масочный режим установлен Постановлением от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом». Постановление зарегистрировано Минюстом России 26.10.2020 (регистрационный № 60563) и вступает в силу 28.10.2020. ⠀ #coronavirus
Кроме того, Роспотребнадзор предписал всем гражданам носить маски в местах массового пребывания, транспорте, на парковках и в лифтах.