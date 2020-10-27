Роспотребнадзор предписал ограничить работу общепита

Роспотребнадзор предписал ввести ограничения на работу заведений общественного питания и проведение развлекательных мероприятий из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом говорится в постановлении главы ведомства Анны Поповой, которое было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание в период с 23:00 до 06:00 часов», — указывается в документе.

Ранее стало известно, что в Москве перестанут пускать в транспорт людей с температурой.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.