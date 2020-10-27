Роспотребнадзор предписал ограничить работу общепита
- РИА Новости
Об этом говорится в постановлении главы ведомства Анны Поповой, которое было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание в период с 23:00 до 06:00 часов», — указывается в документе.
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