В Москве перестанут пускать в транспорт людей с температурой

На объектах общественного транспорта Москвы появились тепловизоры для дистанционного измерения температуры, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Как отмечается, приборы установлены на автовокзалах, автостанциях, в метро и на МЦД.

Они настроены так, чтобы реагировать на повышенную температуру тела. Например, если она 37,5 градусов, то тепловизор запищит и человеку измерят температуру обычным термометром, для верности.

«Если она повышена, то его не пустят в транспорт, посоветуют обратиться к врачу или вызовут скорую», — говорится в сообщении.

За последние сутки в столице подтверждено 5224 новых случая COVID-19. За 24 часа госпитализированы 959 пациентов, на ИВЛ находятся 322 человека.