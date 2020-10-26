В Москве рассказали о ситуации с COVID-19

В Москве по состоянию на 26 октября подтверждено 5224 новых случая COVID-19. За последние сутки госпитализированы 959 пациентов. На ИВЛ находятся 322 человека.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

«1,2% среди заболевших — дети, 43,9% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,3% — от 46 до 65 лет, ещё 10,7% — от 66 до 79 лет. Также 4,9% среди заболевших — люди старше 80 лет», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России выявили 17 347 случаев COVID-19. В общей сложности в стране число зафиксированных случаев коронавируса достигло 1 531 224.